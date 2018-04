Omicidio Carità, dell'inchiesta si occuperà anche l'aggiunto Vella

Il Pm Simona Faga ha affidato l'incarico al medico legale. Nel pomeriggio, verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Angelo Carità, l'imprenditore agricolo sessantunenne di Licata che è stato ucciso ieri mattina in una stradina interpoderale perpendicolare a via Palma. Il medico legale dovrà chiarire alcuni aspetti che non sono di poco conto: il calibro della pistola utilizzata - se una 7,65 o una calibro 9 -, la traiettoria dei colpi esplosi e il numero di quelli che hanno raggiunto la vittima prescelta. Oltre a confermare, inoltre, la già ipotizzata distanza ravvicinata.

Del fascicolo di inchiesta sull'omicidio si sta occupando adesso - assieme al sostituto procuratore Simona Faga - anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella. Angelo Carità, all'inizio del febbraio del 2017, era stato condannato all'ergastolo - con isolamento diurno per un anno - per il delitto del suo conoscente Giovanni Brunetto. E il Pm Salvatore Vella aveva rappresentato l'accusa in quel processo.

Delle indagini, con al momento continue audizioni, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto Operativo del comando provinciale di Agrigento. I militari dell'Arma stanno cercando, proprio in queste ore, di chiarire diversi aspetti. Non ci sono, pare, contributi esterni: ossia testimonianze, né telecamere di video sorveglianza. L'inchiesta dovrà dunque essere sviluppata alla vecchia maniera e servirà tempo.