Occupazione suolo pubblico, sarà necessario rivolgersi al Suap

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il responsabile dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Licata, Paola Pisciotta, comunica che tutti coloro che hanno già presentato alla Polizia Municipale, o che intendono presentare la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, annesso ai locali di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti, bevande, pizzerie d'asporto, gelaterie, ecc., dovranno recarsi al Suap, la cui sede è in contrada Olivastro (inizio strada provinciale per Mollarella).

Oltre ad acquisire tutte le informazioni necessarie, gli interessati potranno ritirare copia dell'apposito modello per la presentazione dell'istanza, cosa, quest'ultima che è pure possibile ricavare dal sito del Comune. Lo sportello riceve il pubblico nei giorni di martedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.