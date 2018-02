Nuovi arredi e libri per la biblioteca comunale

Sono già in bella mostra i primi 72 nuovi libri acquistati dalla biblioteca comunale “Luigi Vitali”, di Piazza Matteotti, coordinata da Riccardo Florio, grazie ad un finanziamento complessivo di 7.000 euro, concessi dall'assessorato regionale ai Beni culturali.

I libri - fanno sapere dall'amministrazione - sono già stai catalogati, esposti e messi a disposizione dei lettori che potranno consultarli o chiedere in prestito. Altre diverse decine di libri arriveranno a giorni. Si tratta di testi nuovi, tra i quali alcuni cartonati per bambini della scuola dell'infanzia, altri per gli alunni delle scuole primarie, e poi tanti nuovi saggi e romanzi.

Il grosso del finanziamento sarà destinato, invece, all'acquisto di nuove sedie, scaffalature, due nuovi computer e arredi vari, sempre alla biblioteca di piazza Matteotti, trattandosi di fondi vincolati per il potenziamo delle biblioteche. Il finanziamento scaturisce da un'apposita istanza a suo tempo presentata dall'amministrazione comunale, tramite il dipartimento Affari Generali del Comune, guidato da Pietro Carmina, a cui la biblioteca comunale strutturalmente appartiene.