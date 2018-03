L'associazione "Niente cambia Niente" contro il commissario Brandara: "Ascolti la gente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Come collettivo Niente Cambia Niente sentiamo il dovere di intervenire sulla notizia del concorso di idee indetto dal commissario straordinario del Comune di Licata per la realizzazione di un murale dedicato a Rosa Balistreri.

Sicuramente si tratta di una bella idea, senza dubbio è d'effetto lanciarla nel giorno del 91esimo compleanno dell'artista licatese; sbagliato - come molto spesso accade nelle iniziative di promozione politica -, a nostro avviso, il metodo.

Con Licata, con i suoi valori (come Rosa) e con chi è da sempre presente sul territorio non si scherza. Nè tantomeno si fa propaganda.

Ricordiamo al commissario Brandara che nel mese di ottobre scorso avevamo presentato un'istanza con la quale invitavamo l'Amministrazione ad effettuare un intervento di pulizia e manutenzione particolare nel quartiere Marina, data la perdurante fruizione dei murales da parte di visitatori e scolaresche. Nell'occasione ci presentavamo al Commissario, proponendo di fissare un incontro conoscitivo per confrontarci sul nostro operato e raccogliere spunti, riflessioni, e proposte per lavorare in sinergia. Dopo quasi sei mesi, non abbiamo ancora ricevuto una risposta.

Ricordiamo al commissario Brandara che i murales presenti alla Marina (molti dei quali dedicati proprio a Rosa) sono stati realizzati anche grazie all'apporto nostro, dell'associazione Qanat, di Desirée Di Liberto come privata cittadina, degli abitanti della Marina, delle aziende che hanno donato i materiali e degli artisti che hanno accettato di venire a dipingere a Licata.

Ricordiamo al commissario Brandara che il nostro collettivo, da oltre due anni, opera a Licata in modo gratuito, a stretto contatto con gli abitanti, nel massimo rispetto del territorio e delle istituzioni, e con sacrificio. Che tutto questo lo abbiamo fatto senza fondi, lotterie e concorsi a premi.

Si dice spesso che si deve investire sui giovani e sul territorio, salvo poi - come in questa occasione - prendere iniziative che snobbano e mortificano il sudore e la dedizione di chi, come noi, coltiva progetti nell'esclusivo interesse della comunità. Di chi, come Niente Cambia Niente, lotta ogni giorno per riuscire a offrire spunti che, se sviluppati organicamente in progetti, possano contribuire a rendere più vivibile il contesto sociale in cui ci troviamo.

Questa nostra presa di posizione non è dettata né da stizza, né da un senso di protagonismo che non abbiamo mai avuto (tanto da non citare mai i nomi dei singoli componenti del collettivo nelle nostre comunicazioni ufficiali) e nemmeno da una sterile voglia di polemica.

Vogliamo semplicemente comunicare al commissario Brandara che secondo noi ha sbagliato ad ignorare le energie già presenti sul territorio, senza la pretesa di suggerirle come condurre la sua azione amministrativa in questo campo.

Commissario, ci sono sicuramente problemi di portata maggiore a cui pensare a Licata, ma se proprio vuole intervenire nell'ambito dell'arte pubblica, della cultura e della promozione sociale, esca dal Palazzo e vada a conoscere chi le cose le sta già facendo; parli con la gente, legga le istanze che vengono protocollate al Comune e dialoghi con il territorio. Come facciamo noi.