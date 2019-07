La Sea Watch ha lasciato Lampedusa, la Ong diretta a Licata

La nave Sea Watch ha lasciato in mattinata il porto di Lampedusa per raggiungere Licata. L’imbarcazione, scortata dalle motovedette delle Fiamme Gialle, arriverà in porto e resterà sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici, rilievi e perquisizioni da parte dei pm che, sulla vicenda, hanno aperto due procedimenti.

In giornata, intanto, è attesa la decisione del gip sulla convalida dell’arresto di Carola Rackete, comandante della Sea Watch.

La capo missione, ieri, ha lasciato il palazzo di giustizia dopo l'interrogatorio. La trentunenne tedesca, è tornata agli arresti domiciliari. Non a Lampedusa, ma in un'abitazione privata messa a disposizione ad Agrigento.