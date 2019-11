Musumeci a Licata dopo il nubifragio, soddisfatto il deputato Pullara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"E' con grande soddisfazione che commento la celere visita del Governatore Musumeci che ha voluto sincerarsi di presenza dei danni causati dal maltempo a Licata. Fin dalle prime ore successive alla nuova ondata che ha flagellato la città, sono stato in stretto contatto con il Presidente della Regione per sollecitarne l'adozione di interventi per Licata. Purtroppo non sono potuto essere presente al sopralluogo di Musumeci. Ma la scelta era quella o di anticiparne l'arrivo a Licata o di rinviarlo visto il mio impegno in aula all’Ars, tenendo conto che non era una passerella mediatica ma un momento in cui era più importante la presenza del Presidente della Regione accompagnato dal Direttore Generale della Protezione Civile. E pertanto ho preferito restare in stretto contatto con il Governatore anche a distanza". Lo afferma Carmelo Pullara, parlamentare regionale del Gruppo Autonomisti e Popolari.

"La visita di Musumeci, l'arrivo del ministro Di Maio sono tutte notizie che accolgo con grande soddisfazione perchè significa aver davvero acceso i riflettori della politica sulla città e sui suoi problemi".