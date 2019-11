Michele Sodano: "A Licata soldi stanziati dal Governo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Due immediata per Licata 30 Milioni per il dissesto idrogeologico e interventi straordinari della Protezione Civile con agli stanziamenti del Consiglio dei Ministri

Licata è una città strategica per la pesca e l'agricoltura del Mediterraneo. Quando mangiate un buon melone, è probabile che arrivi proprio da questo territorio. Durante le ultime settimane è stato uno dei centri maggiormente danneggiati dal maltempo, più per la debolezza delle infrastrutture, che per la violenza delle piogge. Cosa succede se mancano per un ventennio lavori di consolidamento e di manutenzione? Potete immaginarlo.

Con Luigi Di Maio e Cancelleri, a fronte di un lungo lavoro sulla città, abbiamo visitato il comune, e ricevuto le indicazioni degli amministratori locali, per sigillare un patto di collaborazione continua.

Quali misure per Licata? Per prima cosa, grazie all'intenso lavoro di Angelo Cambiano e Giancarlo Cancelleri, 30 Milioni di euro, parcheggiati dal 2016 e mai utilizzati, sono stati finalmente sbloccati per finanziare per intero opere strutturali per il dissesto idrogeologico. Abbiamo facilitato il dialogo tra ANAS e Comune di Licata e chiediamo adesso il massimo impegno ai due organi che, grazie a questi 30 Milioni, possono cambiare la qualità della vita dei Licatesi.

In secondo luogo, Licata è tra i comuni destinatari dei soldi stanziati giovedì scorso in Consiglio dei Ministri. Ci sono dieci milioni che la Protezione Civile utilizzerà dal primo giorno utile per interventi di immediato aiuto.