Pubblicato il bando di gara per nuovo mercato ortofrutticolo

Pubblicato il bando di gara, mediante procedura aperta, relativo alla realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo di Licata. L'opera sorgerà in contrada Cannelle, all'interna di un'area servita a valle e a monte da via Torregrossa, con ingresso lato nord est, e via Marta Russo.

L'importo dell'appalto, previsto per la realizzazione dell'opera è di quattro milioni di euro, di cui 3.955.808 euro per lavori soggetti a base d'asta, inclusi 806.441,94 euro per costo della manodopera, e 44.192 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'opera dovrà essere consegnata entro 553 giorni dalla data di consegna dei lavori. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economica più vantaggiosa. Prima delle presentazione delle offerte, gli interessati potranno esaminare e prendere visione del progetto, completo di tutti gli elaborati, fino al giorno 9 febbraio.