Dopo anni al via per la prima volta il servizio di refezione scolastica

Portato a termine il lungo e tortuoso iter procedurale, mercoledì 13 marzo avrà inizio il servizio di refezione scolastica a favore dei bambini delle scuole materne comunali.

A darne notizia sono il sindaco Giuseppe Galanti e l'assessore ai Servizi sociali, Laura Termini: "Seppure in ritardo, mercoledì daremo inizio a questo importante servizio a favore dei bambini della scuola dell'infanzia. Personalmente sono rammaricato di questo ritardo, ma problemi di bilancio, necessità di reperire le somme necessarie, e poi dare avvio all'iter procedurale per l'assegnazione del servizio, hanno dilatato i tempi. Il mio impegno personale, - prosegue il sindaco Galanti - è quello di fare in modo che con l'inizio del prossimo anno scolastico e possibilmente entro il mese di ottobre, si possa garantire l'avvio del servizio della refezione scolastico". Il servizio di refezione è stato affidato all'Ati “Rosetta Contino” e “Arcobaleno Ristorazione srl”.