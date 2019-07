Marianello, arriva una passerella in spiaggia per i disabili

Spiaggia di Marianello, arriva una passerella per i disabil. L'installazione è avvenuta questa mattina ad opera dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Galanti. Il percorso sarà utilizzabile soprattutto da chi ha difficoltà motorie e si trova su una sedie a rotelle, e consente di raggiungere la battigia.

"Già stamani - spiega il vice sindaco ed assessore al turismo Antonio Vincenti - è stata completata la collocazione della passerella. Adesso stiamo predisponendo la collocazione di tornelli per l'accesso in spiaggia dei pedoni, e a giorni verrà collocato anche un cancello, che resterà chiuso, per impedire l'accesso alle autovetture in spiaggia, per ragioni di sicurezza".