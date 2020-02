Carnevale licatese, l'imprenditore Giavarini: "I ragazzi hanno il diritto di festeggiare"

E’ stato l’ex presidente dell’Akragas, lui è Marcello Giavarini. Imprenditore licatese legato alla sua terra, ha scelto di finanziare il carnevale della sua città, ovvero Licata. L’imprenditore, scrive direttamente da Sofia, posto dove svolge la propria attività lavorativa. Giavarini, dunque, ha scelto di fare sapere i motivi per i quale finanzierà il carnevale di Licata.

"Ho voluto raccogliere il tuo appello - dice Giavarini al sindaco Galanti - a sostenere economicamente la realizzazione dei carri di carnevale, ritengo che i ragazzi e i cittadini licatesi abbiano diritto a godere di momenti di gioia e unione collettiva. Ho lasciato Licata tanti anni fa, quando ancora la sua economia era vivace e florida e la lontananza non ha scalfito il mio legame con i luoghi d’origine. Riconosco gli sforzi che tu e l’amministrazione comunale state compiendo nell’amministrare al meglio la città di Licata con i fondi statali sempre più esigui. Spero che il mio gesto sia da stimolo agli imprenditori locali a mettersi in gioco con donazioni, anche piccole, per migliorare la città di Licata. Buon Carnevale Licata, spero di poter essere lì con voi a festeggiare".