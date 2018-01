Si avviano a conclusione gli eventi natalizi: ecco gli appuntamenti

Trascorso Capodanno, non sono ancora finiti i festeggiamenti inseriti dall'amministrazione comunale guidata dal commissario straordinario Maria Grazia Brandara, nel programma per il Natale 2017 e Capodanno 2018. Domani, 3 gennaio, alle 19, si proseguirà con il concerto “Nenie di un Antico Natale”, che si terrà, a cura dell'associazione Culturale Promos, all'interno della Chiesa Madre.

Altro concerto policorale, venerdì 5 gennaio, alle ore 19,30, presso la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo, che sorge nel quartiere d'Oltreponte, “Come le viole”, a cura della Nova Ghelas; e sempre venerdì 5 gennaio, alle ore 20,30 ci sarà la Pastorale a cura del “Gruppo Zampognari Licatesi Mulè”, in Piazza Elena.

Tre, infine, gli appuntamenti in programma sabato 6 gennaio 2018, giorno dell'Epifania. Si inizia alle 11,30 con la manifestazione “Befana Dance”, la musica più amata dai bambini insieme alla Befana e agli Spazzacamini, con postazione selfie con Befana, postazione trucca bimbi con Elfi- Befana sui trampoli in Piazza Progresso. La manifestazione sarà replicata alle ore 17,30 in Piazza S. Angelo. Alle 19 sfilata dei Re Magi a cavallo per le vie del centro storico a cura dell'Associazione Amici del cavallo”.