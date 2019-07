Tutto pronto per l'iniziativa "Insieme", ecco come cambierà il traffico

Con proprio ordinanza il sindaco Giuseppe Galanti ha modificato il traffico in occasione della manifestazione denominata “Insieme” in programma nei giorni 20 e 21 luglio, 3 e 4 agosto 2019. L'evento, organizzato dall'associazione folkloristica,turistica e culturale “A lanterna” si svolgerà nel cuore del vecchio quartiere “Marina”.

A questo scopo è stato disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione per i giorni 20 e 21 Luglio,3 e 4 Agosto, dalle 19 alle 2 nelle seguenti vie: via Collegio, Cortile Celestri, via S. Andrea, via Monte di Pietà, via Lunga, via Arco Corvaia, largo dei Piani, via San Francesco di Paola, Piano Sapio, via Mangione, via Donn'Agnese, via San Girolamo, via Adamo, via Galletto, Piano Cucurullo, via Cucurullo, via Martinez, via Federico, via Sardisco e via Galliani.