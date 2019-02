Manca il numero legale, Consiglio comunale si riaggiorna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La seduta di Consiglio comunale, non urgente, in programma ieri sera con inizio alle 18, è stata rinviata, a norma di regolamento, a lunedì prossimo, 11 febbraio, sempre alle 18 per mancanza di numero legale. Infatti, al momento dell'appello fatto dal presidente Giuseppe Russotto, con l'assistenza del segretario generale, Pietro Amorosia, all'appello, sono risultati presenti 11 su 24 consiglieri.

Dopo il primo e secondo appello andato a vuoto, ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento che disciplina l'attività del Consiglio comunale, i lavori sono stati aggiornati a lunedì, 11 febbraio, per la seduta di prosecuzione.