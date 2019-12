Scuole elementari prese di mira, malviventi in azione: scattano le denunce

Malviventi in azione in due scuole di Licata. Sono stati distrutti gli infissi e sono stati portati via pc e materiale informatico. Si tratta di due scuole elementari, ovvero la “Greco” e “Peritore”. I balordi, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, hanno agito nel week end.

Qualcuno ha forzato l’entrata ed ha portato via anche dei mezzi da lavoro utilizzati dagli operai che stanno mettendo in sicurezza l’istituto. L’amara scoperta è stata fatta dal personale scolastico. Sui due raid indaga la polizia. Non è escluso che possa trattarsi di un’unica banda.