Maltempo e danni a Licata, Savarino: "Arriveranno aiuti concreti"

Sono vicina alla città di Licata ed a tutti i cittadini colpiti dai danni causati dal maltempo. Stamattina ho contattato il Sindaco Galanti per avere contezza dei danni e per offrire il mio aiuto concreto. Ho già convocato una audizione in Commissione territorio ambiente e mobilità, coi dirigenti regionali ed il governo per attivare tutti gli aiuti possibili e superare le criticità.