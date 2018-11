Danni del maltempo, al via gli interventi di bonifica

Al via gli interventi di bonifica nel territorio licatese, dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi.

“Se l’amministrazione non avesse agito con congruo anticipo per fare eliminare arbusti nei canali di adduzione al fiume e di disostruzione della foce – si legge in una nota del Comune –, i danni avrebbero potuto essere di gran lunga maggiori e ben più pesanti. E tutto ciò grazie all’impegno costante di amministratori, dirigenti, tecnici ed operatori comunali, delle forze dell’ordine, e dell’associazioni di volontariato che con la loro fattiva presenza sono stati di grande aiuto nell’espletare i compiti loro assegnati dai responsabili dell’ufficio comunale di Protezione Civile, che hanno coordinato, e continuano a coordinare, tutti gli interventi registrati”.

L’amministrazione ringrazia inoltre gli enti esterni che hanno data la disponibilità di uomini ed anche di qualche mezzo per eseguire taluni interventi di salvaguardia del territorio.

Ieri, inoltre, è stato richiesto un decespugliatore a braccio, per poter ulteriormente intervenire ai fini di una più efficace pulizia dei canaloni, da arbusti, canne e quanto altro limita il deflusso delle acque, causando l’alluvione dei terreni circostanti.