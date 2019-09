Madonna delle Sette Spade, ecco come cambia la viabilità per la festa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con ordinanza n° 79 di oggi, il Sindaco Giuseppe Galanti, in vista dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Sette Spade, in programma dal 8 al 15 Settembre, ha dettato alcune norme per la disciplina del traffico veicolare ai fini della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni e di uno scorrevole transito degli automezzi.

A tal proposito è stato disposto quanto segue:

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Corso F. Re Capriata nel tratto antistante la Chiesa di Maria SS. Delle Sette Spade, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 del giorno 8 Settembre 2019;

l'istituzione del divieto di transito al passaggio, secondo il seguente percorso “F. Re Capriata”, Corso Roma e Piazza Progresso, per il giorno 11 Settembre 2019 dalle ore 19,00 fino al termine della manifestazione;

l'istituzione del divieto di transito al passaggio della processione del simulacro di Maria SS. Delle Sette Spade, secondo il seguente percorso: Corso F. Re Capriata, Corso Serrovira, Corso Italia, Corso Via Venezuela, Via Campobello, Via Brenta, Via Palma, Corso F. Re Capriata, dalle ore 19,00 fino al termine della processione.