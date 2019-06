Licata, il Wwf e altri volontari ripuliscono Cala Paradiso dalle plastiche

Un gruppo ristretto di volontari del Wwf, grazie alla disponibilità di Giuseppe Sorprendente della associazione Coast to Coast, si è recata in gommone in un'area difficile da raggiungere da terra nella fascia costiera di Licata. Un’altra barca era guidata da Mirko La Giglia, del B&B "La dimora del vento".

Con i due i mezzi nautici i volontari hanno fatto l'incursione a Cala Paradiso raccogliendo tante plastiche. Alla spedizione, che si è spostata poi al lido Farruggio di fronte l'isolotto La Rocca, oltre al responsabile del Wwf di Licata, Gino Galia, hanno partecipato anche il presidente, Giuseppe Mazzotta, accompagnato dal fotografo Giacomo Palermo e dalla consigliere comunale di Licata Gabriella Di Franco.