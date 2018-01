Volontari per il servizio civile nazionale, ecco il bando

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è stato emanato un bando per la selezione di 1.341 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" - PON IOG.

Ne dà notizia l'ufficio Europa del Comune. Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto essere iscritti al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (Garanzia Giovani) ed aver sottoscritto il Patto di servizio con il Centro per l'impiego (CPI) e/o Servizio competente e successivamente individuare il progetto di SCN a cui si vuole partecipare.

Per consultare l'elenco dei progetti è necessario utilizzare il motore di ricerca Scegli il tuo progetto, che si trova nella “sezione Progetti”. Dopo aver individuato il progetto d’interesse, consultando la Home page del sito dell’ente, sarà possibile trovare la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero elaborato progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda.

La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto entro le ore 14:00 del giorno 5 febbraio 2018.