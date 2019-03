"Torna allo stadio per assistere alla partita di calcio nonostante il Daspo", arrestato un 44enne

Non avrebbe potuto rimettere piede - per effetto del Daspo firmato dal questore di Agrigento - all'interno dello stadio. Ieri pomeriggio, invece, in occasione dell'incontro di calcio tra l'Asd Licata e la Parmoval, il quarantaquattrenne licatese Giancarlo Bottaro sarebbe tornato allo stadio "Dino Liotta". Una presenza che non è passata inosservata ai poliziotti del commissariato di Licata. Agenti che - per la violazione del provvedimento di Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) - hanno fatto scattare l'arresto del quarantaquattrenne.

L'uomo è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.