Vienna Cammarota riceve una ceramica in dono dagli studenti

Un dono per Vienna Cammarota, una delle più note escursioniste del mondo, da parte degli studenti dell'istituto Guglielmo Marconi di Licata. Gli alunni le hanno regalato un manufatto in ceramica, realizzato per lei dal laboratorio scolastico curato dalla professoressa Caterina Mannino.

“E’ stata un’accoglienza davvero bella – ha commentato Vienna Cammarota – e sono felice. I ragazzi hanno mostrato grande interesse e molta curiosità".