Vertice sull'emergenza rifiuti, partiti gli inviti del Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Facendo seguito all'impegno assunto pubblicamente nei giorni scorsi con la cittadinanza, il Commissario Straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, si è immediatamente attivata invitando tutti i soggetti deputati alla soluzione della grave crisi che da mesi si registra in città in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad un'assemblea cittadina, da tenersi entro brevissimo

tempo e, comunque, non oltre questa settimana.



A tal proposito, stamani dalla sede municipale, è partito ufficialmente l'invito rivolto al Presidente Enrico Vella, al Direttore Generale Claudio Guarneri, ed al Commissario Straordinario della SRR, Salvatore Gueli, nonché all'Amministratore Unico di Apea, Eleonora Aleo. "Al fine di evitare che uno, o più, dei soggetti invitati a partecipare possano declinare l'invito per impegni assunti precedentemente – precisa il Commissario Brandara – ho ritenuto, sin da subito, dare loro la possibilità di scegliere la data dell'incontro, da tenersi, in ogni caso, entro questa settimana. Obiettivo dell'assemblea é quello di dare, sia all'Amministrazione comunale, che a loro, la possibilità non tanto di individuare le cause del disservizio e le eventuali responsabilità, quanto di porre in essere ogni utile ed immediato intervento per risolvere il problema legato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, sapere con certezza come e quando verrà avviato il servizio di raccolta e smaltimento della differenziata, ridare pulizia, sicurezza e

decoro alla città. Il tutto alla luce della normativa vigente che disciplina la materia, e degli accordi già sottoscritti il mese scorso in Prefettura, alla presenza del Prefetto dottor Diomede".

Sarà cura Commissario, alla luce delle risposte pervenute, definire e comunicare la data dell'Assemblea anche alla cittadinanza.