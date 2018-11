Disinfestazione, chiusi gli uffici Servizi sociali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si comunica che gli uffici del dipartimento Servizi Sociali siti in via Marianello, venerdì 16 novembre 2018 resteranno chiusi al pubblico per disinfestazione dei locali.

La disinfestazione sarà effettuata con lavori in economia a cura del personale del dipartimento Lavori Pubblici.