Appalto alla Municipia, esposto alla Corte dei conti dell'Udicon

L'U.DI.CON,unione per la difesa dei consumatori, come aveva preannunciato, porta a conoscenza dei propri associati e dei cittadini licatesi che in data odierna ha presentato un esposto alla "Corte dei Conti " affinche' attivi la procedura del "Dissesto Finanziario" nei confronti della Comune di Licata ed uno all'ANAC affinche' verifichi se negli affidamenti diretti del Comune di Licata alla Municipia SpA possa o meno ravvisarsi una violazione del principio di rotazione in materia di appalti.

L'U.DI.CON in particolare fa' rilevare che tutte le determine dirigenziali relative ai servizi finanziari,al fine di motivare il ricorso alla trattativa privata dicono grosso modo sempre la stessa cosa e cioe' che :"l'ufficio tributi ad oggi non e'una nelle condizioni di garantire l'espletamento e la gestione di alcuni servizi e che nelle more che l'ufficio venga potenziato si rende necessario appaltare IL servizio di bollettazione e postalizzazione ".

I due esposti sono stati inoltrati nell'interesse esclusivo dei propri associati e di tutti I contribuenti licatesi.

IL Presidente Provinciale U.DI.CON

Antonino Amato