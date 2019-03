Via Trazzera Piazza Armerina, modifiche al traffico per consentire le potature

Allo scopo di consentire la regolare esecuzione dei lavori di potatura degli alberi collocati all'interno dello spartitraffico di via Trazzera Piazza Armerina, con propria ordinanza numero 50 di oggi, il dirigente del dipartimento di Polizia municipale, ha stabilito le norme di disciplina del traffico.

A tal fine è stato istituito il divieto di sosta con rimozione in via Trazzera Piazza Armerina, nella corsi prospiciente l'ex scuola elementare “Donna Elvira”, nel tratto in corrispondenza della stessa ex scuola, e su entrambi i lati dello spartitraffico esistente, per il giorno 11 marzo 2019, dalle ore 7 alle ore 13.