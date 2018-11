Si getta in mare e rischia d'annegare, salvata in extremis da un ristoratore

Venticinquenne, con problemi psichici e ospite di una comunità, si allontana e si getta in mare. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque antistanti la Playa di Licata. Ad accorgersi del tentato suicidio è stato il proprietario di un ristorante. Un licatese che non ha esitato un solo attimo e, seppur completamente vestito, s'è gettato in acqua per soccorrere e salvare la ragazza.

Senza non poche difficoltà, l'uomo è riuscito a trascinare fino all'arenile la giovane ed ha poi chiamato i soccorsi. La venticinquenne è stata portata, in via precauzionale, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". Non è, per fortuna, in pericolo di vita.

Sul posto, sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato di Licata e l'allarme era stato diramato anche alla Guardia costiera.