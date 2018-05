"Sorpreso mentre tentava di rubare un'auto", arrestato 39enne

Sarebbe stato sorpreso mentre tentava di rubare una Peugeot – di proprietà di una sessantaquattrenne – lasciata posteggiata lungo il ciglio della strada del centro urbano di Licata. Ha 39 anni, l’uomo di Licata che è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri. E’ accaduto nei giorni scorsi, ma soltanto ieri la notizia è trapelata dal fitto riserbo investigativo.

A quanto pare, il trentanovenne, G. C., sarebbe stato sorpreso mentre cercava di impossessarsi dell’auto. Non è chiaro – non è stato reso noto – se l’allarme sia stato lanciato da qualcuno o se, invece, il trentanovenne sia stato beccato da una pattuglia che era in transito lungo la pubblica via.