Telecamere per la videosorveglianza, aggiudicata la fornitura

E' stata pubblicata stamani, all'albo pretorio online del Comune, la determinazione n° 2 del 2 gennaio 2018, a firma del Dirigente del Dipartimento di Polizia Municipale, relativa all'aggiudicazione della fornitura per l'acquisto di telecamere ed accessori per il sistema di

videosorveglianza cittadino. Complessivamente le nuove telecamere, da aggiungere a quelle già in dotazione e funzione,

sono trenta. La fornitura è stata assegnata alla ditta Soluzioni Ufficio Srl di Sandrigo, comune di provincia di Vicenza, per un importo complessivo di € 18,950,92, iva compresa.