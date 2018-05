Licata, gli studenti del Leopardi preparano l’annuario del giornale "Il Megafono"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il curatore Giuseppe Mistretta: “Un percorso progressivo di sistemazione delle conoscenze”

Licata- Fresco di stampa, con una copertina elegante e geometrica, è pronto il nuovo Annuario del giornale on line “Il Megafono” della scuola primaria Don Milani dell’Istituto Leopardi. A curare anche l’edizione del volume, dove sono contenuti tutti gli articoli dei piccoli cronisti in erba del giornale scolastico, il docente Giuseppe Mistretta che dirige “Il Megafono”. E’ stato consegnato ai giornalisti in erba alla presenza del professor Francesco Pira, sociologo e giornalista, docente di comunicazione all’Università di Messina che firma la prefazione.

Felicissimi tutti i componenti la redazione di ricevere il libro che contiene anche il frutto dell’impegno e del lavoro nel progetto “Con il giornale a scuola”. Questi i nomi degli alunni dell’Istituto Leopardi che hanno partecipato al progetto: Alesssandra Cuttaia, Rebecca Gibaldo, Karol Lombino, Aurora Casano, Alessia e Martina Costanza, Mariachiara Gueli, Giulia Castellino, Serena e Cristina Magliarisi, Carlotta Cello, Miriam Federico, Elisa Cusumano, Giorgia Augusto, Ausilia Scrimali, Federica Massaro, Roberta Cipriano, Andrea Vinci, Lara Corvitto e Federica Consagra.

“Il giornale scolastico è un’attività che affascina tutti: alunni e insegnanti – ha commentato il docente Giuseppe Mistretta- E’ molto bello perché è un lavoro di gruppo e perché oltre a essere molto educativo, stimola la creatività e fa venire fuori lati del carattere di ognuno di noi che ignoravamo. Abbiamo creato un percorso progressivo di sistemazione delle conoscenze del mondo attuale”.

Progetto sostenuto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, dottor Maurizio Buccoleri.

“Imparare le regole del giornalismo a scuola -ha scritto il professor Francesco Pira nella prefazione- significa saper conoscere il mondo dell’informazione e muoversi con intelligenza e destrezza in una società piena di tranelli, ma dove non dobbiamo mai cessare di portare un segnale di verità, di speranza e di etica”. Pira ha incontrato nel corso dell’anno gli studenti che hanno partecipato al progetto. All’interno dell’annuario tutte le attività all’esterno della scuola, gli articoli di denuncia, le interviste a personaggi e soprattutto il racconto di un’esperienza unica che dura da quindici anni e che ha visto l’Istituto Leopardi ricevere importanti premi a livello nazionale e regionale.

Tutti gli articoli presenti sull’Annuario sono stati pubblicati oltre che sulla versione e on line e cartacea del giornale anche sulla piattaforma di Albo Press, la piattaforma dell’Associazione Nazionale di Giornalismo Scolastico guidata dal dinamico Presidente dottor Ettore Cristiani e dalla vulcanica Vice-Presidente dottoressa Carmen Landolfi.