Gare di nuoto, bici e corsa per “Licata sport week”: vertice per pianificare l'evento

Sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Galanti, accompagnato da Andrea Burgio, ormai prossimo neo assessore con quasi certa delega allo sport, turismo e spettacoli, nella tarda mattinata di oggi, al Palazzo di Città, si è tenuto un tavolo tecnico per definire i dettagli della manifestazione “Licata Sport Week”.

All’incontro oltre a tecnici del Comune e rappresentanti del Comando di Polizia Municipale hanno partecipato gli Stati Generali del Turismo e Paolo Zanaccoli, organizzatore dell’evento che, pe due week end richiamerà in città oltre 500 atleti provenienti da ogni parte d’Italia per partecipare alle gare di nuoto di fondo, che si terranno tra Mollarella e la Poliscia, nei giorni 14 e 15 Settembre, e che saranno valide per la finale del circuito regionale.

Il 22 Settembre, invece, il programma prevede il triathlon, con gare di nuoto, bici e corsa, in un circuito compreso tra Mollarella, il porto peschereccio e il centro storico.

L’11 Settembre, in città arriveranno 12 atleti della nazionale juniores di nuoto di fondo che svolgeranno qui la preparazione.

L’evento verrà ufficialmente presentato al teatro comunale il 13 settembre.