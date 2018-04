"Spaccata" in due farmacie, un bar e una oreficeria: notte di devastazione

Due farmacie, un bar e una oreficeria. E' stata una notte di devastazione e di danni, quella appena trascorsa, a Licata. I criminali - difficile ipotizzare dei raid vandalici - sono entrati in azione fra corso Umberto, via Vittorio Emanuele e piazza Duomo. Utilizzando in tutti i casi - è questa una delle ipotesi investigative privilegiate dai carabinieri - un'autovettura hanno spaccato, mandandole letteralmente in frantumi, le vetrine di due farmacie, un bar e una oreficeria.

Dai primi tre esercizi commerciali non sarebbe stato portato via nulla. Dalla gioielleria, invece, pare che manchi qualche monile che era stato collocato nelle vetrine d'esposizione. Ed è proprio dopo il maxi danneggiamento all'oreficeria che i carabinieri della compagnia di Licata hanno ipotizzato l'utilizzo di un'autovettura, di cui sarebbe stata trovata una parte di carrozzeria, per effettuare la "spaccata". Alla gioielleria come - secondo l'ipotesi investigativa - alle due farmacie e al bar.

I carabinieri hanno già acquisito diversi filmati delle telecamere di videosorveglianza poste a presidio degli esercizi commerciali delle strade dove si sono verificati i danneggiamenti. Filmati che verranno, adesso, analizzati per capire se si vede o meno quella che dovrebbe essere l'autovettura sospetta.