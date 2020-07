Servizio civile universale, ecco il bando per selezionare 276 volontari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Amministrazione comunale, attraverso l’Ufficio Europa porta a conoscenza di tutti gli interessati che, sul sito www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it., è stato pubblicato il Bando per la selezione di 276 volontari per il Servizio Civile Universale, destinanti a giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile.

La domanda di partecipazione ad uno degli 11 progetti (della durata di 12 mesi, che si realizzeranno tra la fine 2020 e il 2021, predisposti dagli enti F.A.V.O, Università degli studi di Pavia, Fondazione IDIS – Città della Scienza e AMESCI) va presentata entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 10 agosto 2020.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani potranno accedere utilizzando SPID - sistema pubblico d’identità digitale, gli stranieri chiedendo le credenziali al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, l'Ufficio Europa fa presente che è disponibile anche il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, attraverso un linguaggio semplice ed intuitivo, potrà orientare al meglio tutti i ragazzi interessati a partecipare.