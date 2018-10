"Aveva una serra nell'officina", il fabbro 48enne resta in carcere

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano ha convalidato l'arresto ed ha disposto la detenzione in carcere per Antonino Tilocca, 48 anni, il fabbro arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di Stato di Licata.

L'uomo, assistito e rappresentato dall'avvocato Stefania La Rocca, è comparso ieri, per l'udienza di convalida, davanti al giudice che ha, appunto, convalidato l'arresto e disposto il carcere per l'indagato.