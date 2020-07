Ispettori da cantiere, il Comune avvia la selezione per due direzioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito delle avvenute comunicazioni, da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, relative alle autorizzazioni per la realizzazione di due cantieri di lavoro, con avviso pubblicato oggi all'albo pretorio del comune, è stata avviata la procedura per la selezione di due direttori di cantiere.

Le istanze di partecipazione alla selezione, nel rispetto dei requisti necessari per poter aspirare all'incarico, dovranno essere indirizzate al Comune di Licata – Piazza Progresso n° 10 – 92027 Licata, utilizzando la modulistica allegata al bando, reperibile sul sito www.comune.licata.ag.it – Amministrazione trasparente, mediante:

1. posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@cert.comune.licata.ag.it ;

2. raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo sopra indicato;

3. consegna a mano all'Ufficio protocollo dell'Amministrazione comunale, sito in Piazza

Progresso, 10.

Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è stato fissato entro

le ore 10,00 del 23 luglio 2020.

I due cantieri di lavoro sono quelli relativi alla “Sistemazione strada comunale Marcotto” “Sistemazione strada comunale “Donna Elvira””; per ognuno dei due cantieri è prevista l'assunzione di dit15 lavoratori per la durata di 71 giorni.