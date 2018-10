Seggi elettorali, il Comune: sono in pagamento gli onorari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il responsabile dell'Ufficio elettorale, Giuseppe Cottitto comunica che presso la tesoreria comunale "Banca San Francesco", sita in via N. Sauro, sono in pagamento gli onorari ai componenti i seggi elettorali relativi alle elezioni amministrative del 10.06.2018.