Decadenza dei termini della concessione demaniale, sequestrato il porto turistico

Il porto turistico Marina di Cala del Sole è stato sequestrato. Il provvedimento è stato eseguito dall'aliquota di polizia giudiziaria, in forza al tribunale di Agrigento, della Guardia costiera. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Come custode giudiziario è stato nominato la società realizzatrice del porto turistico. Il sequestro è stato disposto per la decadenza dei termini della concessione demaniale rilasciata dall'assessorato regionale Territorio e Ambiente.

La società realizzatrice e proprietaria del porto turistico, stando sempre a quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, ha annunciato l'imminente presentazione del ricorso. Durante le operazioni di ieri mattina, sarebbe stata acquisita della documentazione per il prosieguo delle indagini.