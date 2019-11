Ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, riprende il servizio a Licata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domani, 28 Novembre, dopo un periodo di sospensione, riprende il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio a cura degli operatori dell'Apea. A darne notizia è il Sindaco Giuseppe Galanti, dopo aver concordato le modalità di svolgimento del servizio con l'Amministratore della suddetta società, Piero Lucchese.

"Dopo aver ritirato e conferito quasi tutto quello che era stato abbandonato nei cassoni – sono le testuali parole del Sindaco – da domani pomeriggio riprenderà il servizio di ritiro a domicilio dei gli ingombranti. Per cui, il primo invito che volgo a tutti i miei concittadini è quello di non abbandonare i rifiuti ingombranti in strada o nei pressi dei cassonetti, ma di collaborare chiedendone il ritiro direttamente a domicilio, peraltro gratuito, così come lo è sempre stato, ad opera degli addetti al servizio. Il ritiro avverrà, nelle ore pomeridiane, da lunedì a sabato previa apposita richiesta e prenotazione agli incaricati dell'Apea di Corso Umberto II (ex autoparco comunale). La prenotazione può avvenire telefonicamente chiamando il numero 0922.1885825, da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00".