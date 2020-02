Ristrutturazione del palazzetto, Pullara: "Gravi le parole di Montana"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Sono stato promotore, carte alla mano, di una richiesta seguita dalla relativa approvazione, di un finanziamento datato 2019, riguardante la ristrutturazione del palazzetto dello sport “Nicolò Fragapane” di Licata, per un importo di 250.000 euro".

È quanto precisa il deputato regionale l'On. Carmelo Pullara rispondendo così al comunicato stampa diffuso dal vice sindaco di Licata Antonio Montana.

"Rimango sbigottito - dichiara Pullara - dal comunicato stampa del vice sindaco Montana, il quale per la prima volta da quando è stato nominato in giunta si lancia in un intervento pubblico che mi lascia senza parole, probabilmente l’affetto ed il rapporto di parentela che lo lega al Sindaco Galanti lo hanno spinto a delle affermazioni completamente prive di fondamento.

Il modus operandi di questi amministratori sembra ispirarsi alle invasioni dei barbari, i quali usavano bruciare tutto ciò su cui passavano.

Il sopracitato comunicato è intriso di livore e privo di contenuti di merito.

Non ho capito se Licata vuole o non vuole questi 250.000 euro, né tanto meno se è nelle condizioni di fare un progetto in modo tale da individuare i tempi di realizzazione e di riapertura del palazzetto dello sport.

Siamo veramente di fronte al nulla assoluto. Ho letto che c'è stato un riferimento ad annunci mediatici. Vorrei capire -aggiunge pullara- in che modo dovrei comunicare la mia attività politica?

Alla luce di quanto affermato dal Vice sindaco, vorrei sapere quale metodologia devo utilizzare per comunicare il lavoro da me svolto ai cittadini ed agli amministratori locali?

Forse qualche segnale di fumo, come ai tempi degli indiani, potrebbe essere gradito?

Per il resto -aggiunge Pullara - le valutazioni giuridiche le lasci a chi ne ha la competenza.

Sul sindaco di Canicattì -continua il deputato regionale – spero che il vice sindaco non ne vada fiero, in quanto vorrei ricordargli, che si sta riferendo al medesimo sindaco che ha lasciato fuori la nostra città dalle nomine del consiglio di amministrazione del “Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti”.

E’ inoltre opportuno rammentare che in quel contesto ha rappresentare il comune di Licata era stato proprio il vice sindaco Montana, di conseguenza se tanto mi dà tanto, si ha l'impressione che siamo di fronte ad un bugiardo seriale.

Io la mia parte l'ho sempre fatta, oggi se Galanti, Montana e compagnia cantando vogliono fare qualcosa per la città la facciano, gliene saremo tutti grati!

Certo senza bilancio la vedo dura, difatti appare evidente che non gli resta altro che tirare fuori comunicati stampa farneticanti ed infarciti di cattiveria!

Il Vice sindaco forse ha scambiato la politica non capisco bene per cosa o peggio ancora per un palcoscenico.

Chi mi conosce sa che amo la politica dei fatti e per tale motivo allego gli atti che si riferiscono al summenzionato comunicato, ovviamente corredati delle date di riferimento, spero così che l' avv. Montana sappia rendersi conto di chi abbia chiesto ed ottenuto il finanziamento.

La sostanza è che nel 2019 io sono stato promotore di una richiesta, per altro accolta, di un finanziamento per la città di Licata avente ad oggetto la ristrutturazione del palazzetto dello sport per un importo di 250.000 euro e su mia precisa richiesta ho ottenuto la rimodulazione del “Patto per il sud” del 2016.

Se l’avv. Montana non avesse letto attentamente gli atti, lo invito pubblicamente ad effettuare una lettura serena degli stessi, capirà anche lui che ho ancora una volta detto la verità!

Io -conclude Pullara- a prescindere dai tentativi di depistaggio mediatico, continuerò in tutti i modi a lavorare per la mia Licata, il mio impegno non verrà mai meno!".