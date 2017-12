Comune, deliberato il ritorno alla riscossione diretta dei tributi

Il commissario straordinario, Maria Grazia Brandara, ha deliberato il ritorno alla gestione diretta del servizio riscossione tributi locali. "Tra le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a ritornare ad una gestione diretta del servizio riscossione tributi, - spiega il Comune - la considerazione che potrebbe garantire un migliore servizio di riscossione quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza del principio di equità, efficacia e trasparenza, stabilendo un rapporto diretto di collaborazione con il contribuente, e d avere come obiettivo, quello di massimizzare la riscossione e fornire entrate in tempi rapidi".

Brandara commenta: "Con questo atto non ho fatto altro che far valere la volontà popolare, sulla quale, a quanto pare, avrebbe voluto esprimersi anche il Consiglio comunale, prima del suo scioglimento. Inoltre per il Comune, significa anche evitare l'uscita dell'aggio di quanto dovuto alla società incaricata del servizio, per le prestazioni rese, quindi, assicurare all'ente un maggio introito tributario".