Riprende la raccolta degli ingombranti, al via pure la derattizzazione

Pur continuando a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il Comune non trascura altri servizi essenziali. Riprende, infatti, il ritiro a domicilio, gratuito, degli ingombranti, e decollano la disinfestazione e la derattizzazione del territorio.

A rendere noti i dettagli dei servizi in questione è stato il vice sindaco Antonio Montana.

Gli ingombranti potranno essere conferiti ogni giorno, dalle 6 alle 11.30 presso il Ccr di Piano Bugiades.Inoltre, chiamando il numero di telefono 09221885825, può essere chiesto il ritiro degli ingombranti a domicilio. In entrambi i casi il servizio è gratuito.

Al Ccr possono essere conferiti anche gli sfalci di potatura, ed anche in questo caso il servizio è totalmente gratuito.

“Ci auguriamo, considerata anche la gratuità del servizio – dice il vice sindaco Antonio Montana – che tanto gli ingombranti, quanto gli sfalci di potatura, non siano abbandonati per strada o accanto ai cassonetti dei rifiuti. Come è noto stiamo provvedendo ad estirpare erbacce e sterpi dalle strade cittadine. Grazie alla collaborazione di tutti possiamo rendere Licata ancora più accogliente”.

Inoltre a partire da lunedì prossimo, 27 aprile, avranno inizio gli interventi di derattizzazione e disinfestazione del territorio urbano. Ecco il calendario con l’indicazione dei giorni in cui i quartieri verranno serviti.



Data Zone

Dal 27/04/2020

Al 28/04/2020 C.so Umberto - C.so Serrovira - C.so Roma

Quartiere Africano e Salato - Argini Fiume Salso

Corso Umberto II° - Zona Montecatini

Data Zone

Dal 29/04/2020

Al 29/04/2020 Via Santamaria e trav. - Via Garibaldi

Via Grangela e trav. - via San Paolo e trav.

San Calogero - Via Cotturo e trav.

Data Zone

Dal 30/04/2020

Al 30/04/2020 Zona Marina - Zona Porto . Via P.pe di Napoli

Via Barrile e trav. - via Marconi - Zona Orto

Via A. Vespucci - Corso Argentina - C.so Vittorio Emanuele e Trav.



Data Zone

Dal 01/05/2020

Al 04/05/2020 Torre di Gaffe - Pisciotto - Poliscia

C.da Carrubbella Santa Zita

Torre San Nicola - Mollarella

Strada Panoramica -Nicolizia

Monserrato Trippodi Marianello

Giummarella - Fondachello - Playa

Poggio di Guardia -Canticaglione

Data Zone

Dal 06/05/2020

Al 07/05/2020 Zona Fondachello - Via Bellini - Via Puccini

Viale Martiri della Libertà e trav.

Via Salso e trav. - Strada Comunale Marcotto e trav. Via S. Pellico

Via Gen. La Marmora e trav. - Via Pastrengo e trav

Data Zone

Dal 08/05/2020

Al 11/05/2020 Villaggio dei Fiori - Via Morgantina - Via Aidone

Trazzera Piazza Armerina - Via Riesi - Villaggio Agricolo

Via Panepinto - Strada Comunale HomoMorto

Data Zone

Dal 12/05/2020

Al 12/05/2020 Via Palma - Via Campobello e trav.

Via G. de Pasquali e trav. - Via Agrigento e trav.

C.so Brasile e trav. - C.so Italia - ViaOreto Grata e trav. - Via Borromini e trav. - Via Fiume Vecchio e zona Piano Cannelle

Data Zone

Dal 13/05/2020

Al 13/05/2020 Zona Fondachello e Playa

Data Zone

Dal 14/05/2020

Al 14/05/2020 Zona Oltreponte e argini Fiume

Data Zone

Dal 15/05/2020

Al 15/05/2020 Zona Settespade -Ina Casa - Via Torregrossa --Via Palma

Data Zone

Dal 18/05/2020

Data Zone

Dal 19/05/2020

Al 19/05/2020 Torre di Gaffe -Pisciotta -Poliscia

C.da Carrubbella Santa Zita

Torre San Nicola -Mollarella

Strada Panoramica -Nicolizia

Monserrato Trippodi Marianello

Giummarella -Fondachello -Playa

Poggio di Guardia - Canticaglione

Data Zone

Dal 20/05/2020

Data Zone

Dal 21/05/2020

