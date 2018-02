Comune, decisa la riorganizzazione degli uffici e dei servizi

Il commissario straordinario del Comune di Licata, Maria Grazia Brandara, ha approvato la rimodulazione degli uffici e dei servizi comunali. In particolare è stata decisa l'assegnazione di tutti i servizi del dipartimento Servizi sociali e demografici al dipartimento Affari generali. Il servizio Patrimonio è stato, invece, trasferito dal dipartimento Affari generali al dipartimento Lavori pubblici. E poi, ancora, il servizio Gestione alloggi popolari è stato trasferito dai Servizi sociali ai Lavori pubblici.

Dal 31 marzo, infine, i servizi in materia di tributi passano dal dipartimento Finanze a quello della polizia municipale. "Questo mio intervento – spiega il commissario straordinario, Maria Grazia Brandara – si è reso necessario, sia alla luce della normativa vigente che in considerazione del fatto che è in corso un processo di riorganizzazione della macchina amministrativa, resasi indispensabile dal fatto che rispetto ad una dotazione organica di cinque dirigenti, in atto in servizio ne abbiamo tre, uno dei quali, tra l'altro, dal primo maggio sarà collocato a riposo".