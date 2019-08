Crisi risolta, Galanti nomina i primi quattro assessori: ci sono due riconferme

ll sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, all'indomani dell'azzeramento della giunta, ha nominato quattro nuovi assessori. Due i confermati: Violetta Callea e Giuseppe Ripellino. I nuovi sono l'avvocato Antonio Montana e Domenico Tuttolomondo, di Raffadali, segretario comunale in pensione.



Il sindaco, dopo l’insediamento della nuova giunta, ha preannunciato che la prossima settimana l’esecutivo sarà integrato con la nomina ad assessore di Andrea Burgio, consigliere comunale in carica, alla pari di Callea e Ripellino, la cui nomina è stata rinviata perché fuori sede, e di altri due elementi i cui nomi non sono ancora noti e per i quali il capo dell’esecutivo ha chiesto indicazioni al consiglio comunale.