Rifiuti ingombranti, riparte il servizio di ritiro gratuito

Domani, 23 marzo 2019, dopo un periodo di interruzione, riparte il servizio gratuito di raccolta a domicilio degli ingombranti.

A darne notizia è l'assessore all'ambiente e ai lavori pubblici, Antonio Pira.

<<Si tratta di un importante servizio messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani>>, sono le testuali parole del delegato del Sindaco Galanti, che così prosegue: -

<<Una città pulita ed ordinata è un bene ed un piacere per tutti, ma per raggiungere l'obiettivo fondamentale è la collaborazione di tutti, dico tutti i cittadini, chiamati a collaborar attivamente con l'Amministrazione, facendo semplice,mentre il proprio dovere. In questo caso, a chi ha ingombranti di cui disfarci, diciamo semplicemente di chiamare al numero telefonico 0922 1885825, concordare luogo, data e orario del ritiro, ed una squadra di operatori ecologici verrà a ritirarli direttamente direttamente a domicilio, senza quindi, abbandonarli per strada. Questo piccolo adempimento, e il rispetto di tutte le altre regole che disciplinano la materia, saranno sicuramente importanti e sufficienti a migliorare di gran lungo la situazione igienico – sanitaria della città, e a renderla sempre più pulita e ordinata>>, conclude l'assessore Pira.