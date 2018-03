Aggredito e morso da un randagio, sessantenne in ospedale

E' stato aggredito e morso in più parti del corpo. Un sessantenne di Licata è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". E' accaduto tutto questa mattina. Pare che l'uomo fosse appena uscito di casa e stava per salire in macchina quando è stato letteralmente preso d'assalto.

Ad aiutarlo e soccorrerlo, chiamando il 118, sono stati alcuni vicini di casa. Il sessantenne è stato subito portato in ospedale dove i medici, dopo i primissimi controlli, ne hanno disposto il ricovero. Adesso, in tutta la città è in corso un'autentica "caccia" al randagio che, almeno per il momento, avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Non c'è nessuna categorica certezza, naturalmente. Ma sembra che dovrebbe trattarsi proprio di un randagio.