Raccolta dei rifiuti, netturbino si punge con una siringa: al via i controlli

Si punge ad un arto mentre raccoglie la spazzatura accatastata in via Umberto II a Licata. Controllato il sacchetto, è stato accertato che, all'interno, vi erano più siringhe. Protagonista, suo malgrado, del brutto episodio - riportato oggi dal quotidiano La Sicilia - è stato un operatore ecologico. Un uomo che è stato prima accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" e poi all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento per sottoporsi ad una serie di specifici esami: fra i quali quello dell'Hiv.

Ipotesi - riporta il quotidiano - che dovrebbe essere scongiurata perchè, attraverso il sacchetto dei rifiuti, si sarebbe riusciti ad identificare i proprietari della spazzatura. Immondizia che dovrebbe essere di un uomo che ha subito, da poco, un intervento chirurgico. L'episodio ha riportato alla ribalta le condizioni in cui stanno lavorando gli operatori ecologici dal momento in cui è ripresa la raccolta. Raccolta che, in molti casi, viene effettuata a mano.