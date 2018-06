Pasticceria e integrazione, una raccolta di fondi per il MeltFest

Il festival "MeltFest non si ferma e va avanti con una racolta di fondi. "Nei giorni scorsi - spiegano gli organizzatori - abbiamo annunciato la sospensione della seconda edizione di “MeltFest” in programma per il 7 e l’8 luglio prossimi, a causa del sostanziale venir meno del sostegno dell'amministrazione comunale di Licata".

MeltFest è un evento organizzato dall’associazione "Qanat" e dal comitato "Angolo del gusto" che, partendo da una gara tra pasticceri e chef che preparano dolci di derivazione araba, vuole sostenere lo spirito di accoglienza, di integrazione tra i popoli che caratterizzano la nostra cultura".

"Non appena diffusa la notizia dello stop all’evento - ricordano ancora gli organizzatori -, abbiamo ricevuto numerose manifestazioni di interesse e approvazione per la nostra iniziativa. Per questo motivo abbiamo deciso di andare avanti, promuovendo una raccolta fondi a sostegno della manifestazione, che sarà differita alla seconda metà di agosto. La raccolta, che avrà luogo dall’8 al 30 giugno, ed è finalizzata a reperire fondi per sostenere i costi della seconda edizione di MeltFest, sarà effettuata dai soci dell'associazione Qanat e dai componenti del Comitato Angolo del gusto".

I contributi potranno esseremessi a disposizione anche mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT61 N030 3282 9700 1000 0006 925, del conto corrente intestato all’associazione Qanat, specificando la causale: "Raccolta fondi MeltFest 2018'".