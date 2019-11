Raccolta differenziata, scattano i controlli sulle compostiere: ecco cosa si rischia

"Tutti gli utenti che hanno ritirato le compostiere domestiche per la raccolta e il trattamento della frazione umida nella propria abitazione e che usufruiscono di abbattimento della Tari, verranno interessati, nei prossimi giorni, da sopralluoghi ispettivi da parte dei competenti uffici comunali per verificarne il regolare utilizzo. Appare ovvio che, se si dovesse riscontrare un uso improprio delle compostiere, l'ente sarà costretto ad applicare una sanzione amministrativa e a sospendere la riduzione Tari". Lo ha reso noto Giuseppe Galanti, sindaco del Comune di Licata, che chiede la collaborazione dei cittadini per migliorare e rendere più efficiente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma anche per incrementare la percentuale di raccolta differenziata.

"I mastelli (bidoncini) che sono stati distribuiti debbono essere utilizzati per consentire all'utenza di poter conferire i rifiuti differenziati nei punti di raccolta di via Giarretta, via Campobello e altri in corso di realizzazione (Rettifilo Garibaldi, quartiere Montecatini, via Principe di Napoli ed altri) - ha spiegato il capo dell'amministrazione - . Ribadiamo che, per i mastelli già in possesso dei cittadini, non è previsto alcun addebito economico. Tutti gli esercenti che usufruiscono del servizio 'porta a porta' per la raccolta differenziata dei rifiuti devono attenersi alle indicazioni del gestore Apea e non possono conferire i rifiuti nei cassonetti dell'indifferenziata. Ricordo, infine, a tutti i commercianti che il cartone deve essere riposto presso l'uscio, aperto e piegato".