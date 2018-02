Pullara: "Vicinanza ai due imprenditori che hanno denunciato corruzione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo aver letto la notizia secondo cui due imprenditori licatesi, Valerio Peritore e Angelo Incorvaia, hanno constatato l’indifferenza delle Istituzioni di fronte all’operazione da questi messa in atto, in collaborazione con le forze dell’ordine, per denunciare un caso di corruzione, mi sento di esprimere la mia soldarietà ai due concittadini imprenditori titolari della Omnia Srl.

Oltre alla profonda deprecabilitàdel reato di corruzione, questa ci costa ogni anno diversi punti percentuali di PIL e scoraggia chi opera correttamente nel mercato a investire e lavorare. Invito chiunque sia a conoscenza di episodi corruttivi a denunziare con coraggio. La denuncia é l’arma più efficace per contrastare il fenomeno e dare l’esempio.