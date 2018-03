Pullara si congratula col Licata calcio: "La dirigenza ci sta facendo sognare"

"Il Licata calcio è da sempre l'orgoglio di tutti i licatesi doc. Oggi, più che mai mi sembra doveroso congratularmi con questa squadra fantastica e con la sua dirigenza che ci sta facendo rivivere i fasti calcistici di un tempo. Domenica scorsa, come ormai faccio spesso, mi sono recato allo stadio e ho potuto percepire l'entusiasmo, la passione e la voglia di rivincita di una città intera".

Lo dice il deputato regionale Carmelo Pullara che aggiunge: "La grinta del mio paese mi sprona sempre di più a dare il massimo perchè Licata possa rinascere a 360 gradi. Lo sport, lo dico da sempre, può essere un volano importante anche per l'economia del nostro territorio, per farci conoscere e per far sapere ovunque che "Licata c'è"! Presto spero di poter risolvere, insieme alla prossima amministrazione, i problemi del Palazzetto Nicolò Fragapane per dare respiro anche a tutte le altre associazioni sportive meritevoli di tutela".